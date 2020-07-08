بسبب سؤال في الامتحان.. هرم خوفو “تريند” في الصين

قال أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، الدكتور أحمد بدران، إن وضع سؤال لطلاب المدارس الصينية في مادة الرياضيات عن هرم خوفو وأبعاده يدل على تأثير وعمق الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف بدران، اليوم الأربعاء، أن هرم خوفو تحول إلى تريند في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالصين، بعد وضع سؤال في مادة الرياضيات خاص بأبعاد الهرم.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز” إلى أن هرم خوف من عجائب العالم القديمة الباقية حتى الآن.

وأكد أن الهرم الأكبر يدل على وجود حضارة مصرية قديمة سباقة في عمليات البناء والتشييد والعمران في إطار دولة قوية منظمة وشعبها محب للعمل.