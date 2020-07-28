بشرة خير .. لقاح فيروس كورونا قد يتم توفيره قبل نهاية 2020

أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية “بيونتك” وشركة صناعة الأدوية الأمريكية “فايزر”، أنهما ستبدآن دراسة عالمية مهمة للغاية لتقييم لقاحهما الذي يحتل الصدارة بين اللقاحات المحتملة لمرض كوفيد-19.

وفي حال نجحت الدراسة، فسيمكن تقديم اللقاح للحصول على الموافقة لإدراجه على اللوائح التنظيمية في شهر أكتوبرمن العام الجاري،الأمر الذي يمكنهما من توفير ما يصل إلى 100 مليون جرعة بنهاية عام 2020، و1.3 مليار جرعة بنهاية عام 2021.

ووفق ما جاء في تصريحات صحفية نقلتها قناة سكاي نيوز الإخبارية، فيُعطى كل مريض جرعتين من اللقاح للمساعدة في تعزيز جهازه المناعي ضد فيروس كورونا، لذا فإن أول 100 مليون جرعة ستكون كافية لتطعيم حوالي 50 مليون إنسان حول العالم.

وسوف تتم الدراسة في حوالي 120 مكانا على مستوى العالم، ومن المحتمل أن تشمل ما يصل إلى 30 ألف مشارك، كما ستشمل المناطق المتأثرة بشدة بالمرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد.

ونقلت “رويترز” عن رئيسة قسم أبحاث وتطوير اللقاحات في شركة “فايزر”، كاترين جنسين، قولها إن “إطلاق تجربة المرحلة 2‭/‬3 خطوة رئيسية للأمام في التقدم الذي نحرزه صوب توفير لقاح محتمل للمساعدة في محاربة جائحة كوفيد-19”.

ولدى شركة “فايزر” بالفعل اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية.

وتجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.