بشرى سارة.. تطوير لقاح “الحمى الصفراء” لعلاج كورونا يثبت فاعليته

ينتظر الناس في معظم دول العالم التوصل إلى عقار أو لقاح يساعد في تقليل المخاوف من فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 12 مليون شخص، وأودى بحياة 560 ألفًا.

ويأمل معهد “ريغا” وهو مختبر بلجيكي في إطلاق تجربة سريرية للقاح مضاد لـ “كوفيد – “19، بعدما أكد علماء في جامعة لوفان أنهم طوروه وبدا واعدًا.

والمثير هذه المرة، أن اللقاح الذي أعطاه المطورون اسم “ريغا فاكس” انتماءً للمختبر الذي تقرر أن تتم فيه الأبحاث والتجارب، مقتبس عن لقاح قديم كان يستخدم ضد الحمى الصفراء.

وأوضح الفريق المختص أن هذا هو أول اختبار “أثبت نجاعته على حيوانات المختبر”.

من جانبه، قال كاي دالمير، أحد الباحثين: “إذا سارت الأمور حسب الخطة، فإننا نريد أن نبدأ التجارب السريرية البشرية الأولى قبل نهاية العام”.

وجرب باحثون بلجيكيون لقاح فيروس كورونا على فئران الهامسترز، عبر مجاريهم الهوائية لاختبار عدوى رئوية مشابهة للتي تحدث في الحياة الطبيعية خلال الوباء، وانتبهوا إلى أن الهامستر المحصن باللقاح المقتبس من لقاح الحمى الصفراء لم يعط أي أثر لفيروس كورونا المستجد الذي حقن به مسبقًا.

كما توصلوا إلى أن جرعة واحدة من اللقاح كانت مقبولة للعديد من حيوانات التجارب الذين جرى حقنهم بعد عشرة أيام فقط من التطعيم.