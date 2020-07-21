بشرى سارة.. روسيا تعلن جاهزية لقاح كورونا

لقاح كورونا، أعلن روسلان تساليكوف نائب وزير الدفاع الروسي جاهزية أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا المستجد، وقال “تساليكوف” أن اللقاح شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز “جيمالي” للبحوث.

وأضاف في تصريحات صحفية له، أعلنت عنها قناة “روسيا اليوم” الفضائية اليوم الثلاثاء : “قام المختصون العسكريون والعلماء، بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد”.

وأشار إلى أن كل المتطوعين الذين شاركوا في اختبار اللقاح بخير وقد حصلوا على المناعة ضد الفيروس، وبهذا يمكن القول إن أول لقاح محلي ضد الإصابة بعدوى كوفيد-19، بات جاهزا.

قبل ذلك، ذكر المكتب الصحفي لوزارة الدفاع، أنه تم تقديم وثائق تسجيل اللقاح المذكور، إلى وزارة الصحة الروسية في 30 يونيو الماضي، وبعد الحصول على الترخيص، بدأت الاختبارات السريرية للقاح كورونا السائل والجاف، الذي صممه مركز (جيمالي) بالتعاون مع (معهد البحوث العلمي المركزي رقم 48) التابع لوزارة الدفاع.

كما أعلنت الوزارة، أمس، عن اكتمال مرحلة التجارب السريرية على اللقاح بنجاح.​