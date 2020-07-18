بشرى للعالم بنجاح لقاح ضد كورونا.. انتظروا الحسم في 27 يوليو

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة مرة أخرى عن تقرير بريطاني يتحدث فيه عن إمكانية أن ينجح لقاح جامعة أوكسفورد في مكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

يتوقع أن تكون المرتبة الأولى من نصيب لقاح أوكسفورد بشرط إثبات نجاحه في المرحلة الثالثة والنهائية في 27 من شهر يوليو الجاري، حسب “العربية نت”.

حيث أظهرت نتائج علمية من جامعة أوكسفورد نجاح اللقاح في توليد أجسام مضادة تقاوم فيروس كورونا، وهي تعرف باسم الخلايا القاتلة “تي-سيلس” T-Cells.

تتفائل الحكومة البريطانية باللقاح وتتفائل أيضا الولايات المتحدة به، حيث أعاد ترامب تغريد المقال المتحدث عن لقاح أوكسفورد وبوادر نجاحه حتى الآن.

أثبت لقاح أكسفورد من خلال التجارب الأولية أنه قادر على توليد الخلايا التائية المعروفة بـ “تي-سيلز”، حسب علماء الجامعة البريطانية، وهو يساهم في مقازومة فيروس كورونا كما أنه يضاعف قدرة متلقي اللقاح على تطوير مناعته ضد أمراض قاتلة أخرى.

من المتوقع أن يتوفر مصل أوكسفورد في الأسواق بنهاية شهر سبتمبر المقبل، وذلك في حال إثبات نجاحه في المرحلة الثالثة والنهائية في 27 من الشهر الجاري.

ويتبين ذلك من خلال إثبات عدم وجود تأثيرات جانبية للقاح على آلاف المتطوعين، وذلك وفقا لشركة AstraZeneca العاملة على إنتاج اللقاح بالتعاون مع الحكومة البريطانية، وهي التي اتفقت على تصدير نحو ملياري جرعة من اللقاح إلى جميع أنحاء العالم في حال ثبوت فاعلية اللقاح.