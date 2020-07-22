بعد إعلان إثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.. خبير يُحذر: مفاوضات سد النهضة لم تعد مجزية

بعد إعلان إثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.. خبير يُحذر: مفاوضات سد النهضة لم تعد مجزية

حذر مدير مركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، الدكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية، من أن مفاوضات سد النهضة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي لم تعد مجزية، مشيرًا إلى أن مصر يجب أن تركز على محكمة العدل الدولية.

وقال شبانة أن إثيوبيا لا تحترم القانون الدولي ولها واقعة في 2002، حينما أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بإخلاء منطقة الديما التابعة لدولة إريتريا ومازلت تخالف القرار حتى الآن.

وأشار شبانة إلى أن مصر ترغب في التوصل إلى حلول تضمن حقوقها المائية التاريخية، وتضمن التنمية لإثيوبيا، مؤكدًا أن موقف الملء والتخزين بشكل منفرد يجب ألا يمر مرور الكرام.

وأعلنت إثيوبيا مساء الثلاثاء، الانتهاء من الملء الأوّل بشكل منفرد دون الرجوع لدول المصب، خلال انعقاد القمة الإفريقية المصغرة.

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