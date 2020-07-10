بعد اقتراب الصين من الانتصار على كورونا .. زيادة منتظرة في أسعار الذهب عالمياً

يبدو أن الصين باتت مرة أخرى على مشارف الانتصار على فيروس كورونا المستجد بعدما تراجع معدل الإصابات فيها بشكل واضح للغاية على مدار الأسابيع الماضية، مما سوف يساهم بدوره في ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية باعتبارها إحدى أكبر الدول شرائاً للمعادن النفيسة على مستوى العالم.

وأكد بنك جولدمان ساكس إحدى أشهر البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تقرير له أن الذهب سوف يستفيد بقوة في حالة احتواء الصين الفيروس المستجد في المرحلة القادمة، حيث من المرجح أن يصل سعر الذهب إلى 2000 دولار للأوقية مع حلول العام المقبل 2021 بنسبة كبيرة.

وأشار أيضاً إلى اتجاه العديد من المستثمرين لشراء كميات كبيرة من الذهب منذ مطلع العام الحالي 2020 حتى هذه اللحظة أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 18% عالمياً، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الأسبوع الماضي قد تجاوز السعر 1800 دولار مع الإشارة إلى أن ذلك الرقم القياسي لم يتم تحطيمه منذ شهر سبتمبر من العام 2011.

وشدد بنك جولدمان ساكس في تقريره على أن متوسط سعر الذهب خلال الأشهر القادمة من العام الجاري 2020 قد يصل إلى 1740 دولار أمريكي، على أن يصل إلى 1988 دولاراً للأوقية مع بداية العام القادم 2021، ويرجع ذلك بدون أدنى شك إلى ارتفاع معدل التضخم إضافة إلى ضعف قيمة عملة الدولار الأمريكي نتيجة استمرار انتشار وباء كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمر في الوقت الحالي بموجة ثانية أكثر شدة لذلك الوباء مقارنة بجميع دول العالم الأخرى، حيث بات يتم تسجيل يومياً حوالي 60 ألف حالة جديدة إضافة إلى معدل وفيات مرتفع للغاية، مما يوضح حجم المعاناة التي يعاني منها الشعب الأمريكي على مدار الأشهر الماضية إلى غاية الآن.

وبناءً على ذلك التقرير وهذه التوقعات من طرف بنك جولدمان ساكس، بات من المؤكد أن أسعار الذهب في السوق المحلي المصري سوف تواصل بدورها الارتفاع مرة أخرى في المرحلة القادمة حتى حلول عام 2021 في ظل ارتباطها بالأسعار التي يتم تسجيلها عالمياً.

ومن المؤكد أن ذلك سوف يشجع حركة البيع قليلاً في الأسواق المحلية، نظراً لأن هذه الأسعار الاستثنائية من الصعب الوصول إليها مرة أخرى في حالة القضاء تماماً على فيروس كورونا، أما على مستوى حركة الشراء يدرك تجار الذهب في مصر جيداً أن الركود سوف يواصل السيطرة بشكل مؤكد على مختلف الأسواق بالرغم من أن الاستثمار في الذهب حالياً يعد أمراً مثالياً.