بعد الموافقة على قبول دفعة جديدة.. تعرف على شروط القبول بكلية الشرطة

وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة للعام الجاري 2020.

وتعقد فاعليات المؤتمر الصحفي، لإعلان قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، في أكاديمية الشرطة.

ويشارك في المؤتمر مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة، ونائب رئيس أكاديمية الشرطة اللواء محمود الجمسي، ومدير كلية الشرطة اللواء دكتور أيمن شريف وكبير معملي كلية الشرطة اللواء عادل كسبه، وحشد من قيادات كلية الشرطة.

شروط القبول بكلية الشرطة 2020

وكشف مصدر مسئول، عن شروط ومعايير القبول في كلية الشرطة من الحاصلين على شهاداتي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية 2020.

وقال المصدر إن من أبرز ملامح شروط القبول بالكلية، أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، وأن يكون حسن السيرة والسمعة، وألا يكون سبق الحكم عليه في عقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو في عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وتتضمن الشروط – بحسب المصدر – ألا يكون سبق فصله من الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي، وأن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يقل طول الطالب عن 170 سم، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، ويصرح بالكشف بالنظارة.

ومن بين الشروط ألا يحصل المتقدم للاختبار على نسبة أقل من 40% من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية، وأن يجتاز الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المعنية.