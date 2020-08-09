بعد تراجعه المفاجئ أمس.. إعرف سعر الذهب اليوم الأحد 9 أغسطس 2020 في مصر

بعد تراجعه المفاجئ أمس.. إعرف سعر الذهب اليوم الأحد 9 أغسطس 2020 في مصر

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 9 أغسطس 2020 في مصر، عند نفس سعر أمس السبت.

وصرح سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، إن سعر الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 910 جنيهات وهو نفس سعر أمس.

واستقر سعر الذهب عيار 18 اليوم عند 778 جنيه.

واستقر أيضاً سعر الذهب اليوم عيار 24 عند 1031 جنيه.

واستقر أيضاً سعر الجنيه الذهب عند 7280 جنيه.

وشهد سعر الذهب ارتفاعات قياسية منذ قرابة أسبوعين، بالتزامن مع قفزة سعر الذهب عالميا، بسبب القلق من تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي والحرب التجارية بين أمريكا والصين.

الجدير بالذكر أن اليوم عطلة رسمية في البورصة العالمية للذهب وهو ما أدى إلى استقرار سعر الذهب اليوم.