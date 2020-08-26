بعد تزايد الإصابات.. وزيرة الصحة تكشف سيناريوهات الموجة الثانية لفيروس كورونا

اجتمعت الدكتورة “هالة زايد” وزيرة الصحة اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وناقشت خلال الاجتماع آخر المُستجدات الخاصة بفيروس كورونا “كوفيد 19”.

وتناولت وزيرة الصحة خلال الاجتماع سيناريوهات الموجة الثانية لكورونا المتوقع حدوثها بعد تزايد الإصابات.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن حدوث “موجة ثانية من فيروس كورونا” مرتبط بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يتراخي المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة وتراخيهم في الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وعرضت الدكتورة هالة زايد، خلال الاجتماع الذي عُقد صباح اليوم، الإجراءات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة، وذلك بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا من جديد.

وشددت الوزيرة بضرورة الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، ومنها زيادة وتيرة العمل بمبادرات رئيس الجمهورية الخاصة بالصحة العامة، وخاصة مبادرة علاج الأمراض المزمنة، بالاضافة الي استكمال برنامج التوعية بإتباع الإجراءات الاحترازية وضمان عدم التراخي من جانب المواطنين.

وأضافت الوزيرة إلى ضرورة الالتزام بمعايير مكافحة عدوى فيروس كورونا، داخل كل منشآت الدولة وذلك حفاظًا على الصحة العامة.

وأكدت الدكتورة هالة زايد علي أهمية تجنب حدوث موجة ثانية شديدة من فيروس كورونا.

وشددت زايد علي ضرورة فرض اجراءات صارمة من قبل الدولة لإعادة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا الثلاثاء 25 أغسطس 2020