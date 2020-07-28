بعد حادثة الكويت .. مقتل عاملين مصريين في السعودية على يد الكفيل

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها تتابع حادث مقتل مصريين اثنين يعملان في مجال الإنشاءات (نجارين مسلح)، بالتنسيق مع البعثة البلوماسية بالمملكة العربية السعودية.

وقد تم قتلهم على يد مواطن سعودي “الكفيل الخاص بهم” طلقًا بالرصاص، وذلك بعد أن نشبت مشاجرة حادة بينهما وبين المواطن السعودي تحولت إلى جريمة جنائية، وذلك أثناء قيامهما ببعض الأعمال الإنشائية في بناء يملكه المواطن السعودي.

‎وقالت مكرم في تصريحات صحفية لها: “الجاني قد اعترف بارتكاب جريمة القتل وقام بتسليم نفسه إلى السلطات السعودية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الجثتين بسبب استمرار التحقيقات، كما تبين أن المواطنين المصريين الاثنين من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، أحدهما يدعى “عادل عبد الإمام حسين – مواليد1983” والآخر يدعى “عز الدين محمد عبد الشافي – مواليد 1967″.”

وأكملت الوزيرة قائلة: “إن مثل هذه الحوادث تصدر عن فرد ولا تعبر عن المجتمع السعودي، الذي يتعامل مع المصريين على أنهم أخوة أشقاء تجمعهم روابط تاريخية، مضيفة: “أننا نثق في القضاء السعودي وأن الجاني سينال جزاءه وفقًا للقوانين الحاكمة بالمملكة العربية السعودية”.