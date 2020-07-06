بعد عودة حركة الطيران .. مطار القاهرة يشهد اليوم مغادرة 22 رحلة تجاه 13 دولة

عادت حركة الطيران لكي تنتظم مرة أخرى في مصر مثلما كان الحال تماماً لكافة أنشطة الحياة الأخرى منذ بداية شهر يوليو الحالي من العام الجاري 2020، وذلك على هامش خطة الدولة المصرية للتعايش مع فيروس كورونا المستجد لعدة أشهر قادمة.

وتعتبر هذه الخطة بمثابة طوق النجاة للعالم بأكمله في الوقت الحالي، حيث كانت منظمة الصحة العالمية هي صاحبة الفكرة منذ البداية بعدما فقدت الأمل في اكتشاف اللقاح أو العلاج المناسب قبل نهاية العام الحالي 2020.

ولا يعني عودة حركة الطيران أن المطارات حول العالم سوف تكون مزدحمة ومليئة بالناس من جديد، والدليل على ذلك هي الإجراءات الوقائية التي طبقتها سلطات مطار القاهرة الدولي على سبيل المثال على مدار الأيام الماضية بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.

وتتضمن هذه الإجراءات الوقائية التي يتم تطبيقها في مطار القاهرة الدولي ضمان عدم وجود أي زحام بأي حال من الأحوال داخل صالات المطار، إضافة إلى قياس درجة حرارة كل راكب قبل صعوده على متن الطائرة مع تكرار نفس الخطوة قبل هبوط الطائرة في الدولة التي تتوجه لها.

ومن المؤكد أن هذه الإجراءات سوف تضمن عودة الحياة من جديد إلى طبيعتها حتى وإن تم ذلك بشكل تدريجي وليس كما كان الوضع مثلاً في نهاية العام الماضي 2019، علماً بأن حركة الطيران تعتبر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي في مصر.

وشهدت الساعات الماضية من اليوم الإثنين مغادرة 22 رحلة من مطار القاهرة الدولي منذ الصباح إلى غاية الآن، ووصل عدد الركاب على متن هذه الرحلات إلى 2023 راكباً، فيما توجهت الطائرات إلى 13 دولة مختلفة حول العالم، وتمثلت هذه الدول على النحو التالي:

إيطاليا / فرنسا / ألمانيا / هولندا / الكويت / النمسا.

الإمارات / السعودية / إثيوبيا / البحرين / السودان / عمان / اليمن.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية سبق وأن طالبت كل دول العالم بدون أي استثناء على الإطلاق بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية المقررة بشكل صارم دون تهاون، وهو نفس الوضع أيضاً بالنسبة إلى الركاب من أجل ضمان السيطرة على انتشار الوباء وعدم منحه فرصة الانتشار مرة أخرى.