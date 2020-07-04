بعد فتح باب التقدم.. معلومات عن مدارس الإنتاج الحربي التطبيقية

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، في بيان صدر عنها، فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التابعة للوزارة بمجموع ٢٥٠ درجة على الأقل؛ للطلاب الحاصلين على الإعدادية العام الحالي والعام الماضي، في إطار وجود شراكة بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة التربية والتعليم؛ من أجل الارتقاء بمستوى الخريجين.

ونستعرض عددا من المعلومات عن مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة السلام:

– بدأت الدراسة في المدرسة خلال العام الدراسي الحالي 2019-2020.

– حصلت المدرسة على الاعتماد الدولي من مؤسسة بيرسون البريطانية.

– تقبل المدرسة 60 طالبا من جميع المحافظات في العام الواحد.

– تبلغ مدة الدراسة في مدرسة الإنتاج الحربي 3 سنوات.

– يتدرب الطلاب في مصانع وشركات الإنتاج الحربي.

– يدرس الطلاب باللغة الإنجليزية، ويشترط اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والعلوم والحاسبات.

– تختص المدرسة في “التكنولوجيا الميكانيكية، والكهرباء، والإلكترونيات”.

– تعقد دوراتٍ تدريبية للطلاب وتوجد منح دراسية للمتفوقين.

– يشترط اجتياز الاختبار الطبي والكشف عن تعاطي المخدرات من أجل لالتحاق بالمدرسة.

– يلزم الحصول على الشهادة الإعدادية للعام الذي يسبق التقديم.

– تتحمل المدرسة ملابس ومهمات الأمان الصناعي والسلامة والصحة المهنية.

– تمنح المدرسة شهادة دبلوم في التكنولوجيا من وزارة التربية والتعليم وشهادة “BTEC Level 2 & 3” المعتمدة دوليا.

– يمكن استكمال الدبلوم العالي الإضافي لمدة عامين معتمدًا من وزارة التعليم العالي، وشهادة BTEC Level 5 معتمدة دوليا.

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية في حلوان:

– تضم المدرسة تخصصات: “تشغيل معادن، وصيانة ميكانيكية وهيدروليك، وسباكة معادن ومعالجة حرارية، وتشكيل ولحام المعادن، وبتروكيماويات وكيمياء صناعية، وتركيبات كهربية، ومعدات كهربية، وإلكترونيات، وحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والتبريد وتكييف الهواء، والأثاث الخشبي، وصيانة وإصلاح السيارات”.

– يلزم الحصول على الشهادة الإعدادية للعام الذي يسبق التقديم.

– تقبل المدرسة نحو 300 طالب في العام الدراسي.

– تدرس المدرسة باللغة العربية على عكس مدرسة الإنتاج الحربي في مدينة السلام.

– المدرسة لا تعمل بالنظام الداخلي.

– يشترط اجتياز الاختبار الطبي، واختبار اللغة الإنجليزية والعلوم والحاسبات، والكشف عن تعاطي المخدرات للالتحاق بها.