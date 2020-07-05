بفائدة تنافسية.. بنك حكومي يطرح 4 شهادات استثمار

بنك الاستثمار القومي.. أحد البنوك الحكومية التابعة لوزارة التخطيط، وينافس البنك على مدخرات المودعين عن طريق شهادات الاستثمار ذات العوائد المغرية، وتتاح هذه الشهادات عبر فروع البنك الأهلي في كل المحافظات.

ونستعرض لكم خلال التقرير أهم 4 شهادات استثمار يتيحها البنك وأسعار فائدتها، وهي:

– شهادة استثمار المجموعة (أ) ذات العائد المجمّع (التراكمي)

هي واحدة من شهادة الاستثمار التي تصدر بـ1000 جنيه ومضاعفاتها، وتكون مدتها الشهادة 10 سنوات، ويمكن شراؤها للأشخاص الطبيعيين والهيئات الاعتبارية.

ويمنح العائد مجمعًا في نهاية مدة الشهادة، وتكون قيمة الشهادة الاستردادية في تاريخ استحقاقها 285% من قيمتها، وتحقق عائدًا تراكميًا يبلغ نحو 185% إلى جانب القيمة الأصلية للشهادة.

شهادة (ب) لأجل عام

وتصدر الشهادة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ومدتها سنة واحدة، سعر العائد عليها في الوقت الراهن 13%، ويصرف العائد شهريًا، ويصرف العائد من خلال ماكينات الصرف الآلي، خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

وتبلغ مدة الشهادة عاما واحدا، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الشراء، وتجدد تلقائيا من تاريخ استحقاقها، ما لم يجر استردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك، وتدر الشهادات عائدا دوريا شهريا ثابتا طوال مدة الشهادة، ويحدد البنك هذا العائد وفقًا للسعر السائد، ويحتسب اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الشراء، ويصرف في تاريخ استحقاقه.

شهادة (ب) لأجل عامين

بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها ومدتها عامين، تصدر الشهادة بسعر عائد 14%، ودورية صرف عائد ربع سنوي، وطرحت هذه الشهادة منذ شهرين، واستطاعت جذب ما يقرب من 14 مليار جنيه من مدخرات العملاء.

وتجدد الشهادة تلقائيا بقيمتها الاسمية “للأفراد الطبيعيين فقط” في تاريخ استحقاقها، ويمكن إصدار الشهادات على سبيل الهبة أو التبرع ويكون ذلك وفقًا للشروط التي يتعين التوقيع عليها. وتدر الشهادات عائدا دوريا ربع سنوي، بسعر ثابت طوال مدة الشهادة، يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات.

شهادة (ب) لأجل 3 سنوات

بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها تصدر الشهادة، وتكون مدتها 3 سنوات، ويكون سعر العائد عليها 12.5%، ويصرف عائدها ربع سنويًا، وتجدد تلقائيًا بقيمتها الاسمية للأفراد الطبيعيين، في تاريخ استحقاقها.

وتدر عائدا دوريا ربع سنوي، طوال مدة الشهادة، يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات، ويحتسب اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الشراء.