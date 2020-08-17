بقيمة 430 مليار جنيه.. السيسي يوجه بإقامة مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصة في المدن الجديدة، وتطوير المناطق العشوائية، والإسكان الاجتماعي، وتطوير أحياء ومناطق القاهرة، وجهود توفير المياه من خلال شبكة محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية.

واطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على مقترح مشروع “التجلي الأعظم فوق أرض السلام” بالمنطقة المقدسة في سيناء بمحيط جبلي موسى وسانت كاترين، حيث وجه الرئيس بدراسة كافة جوانب البنية الأساسية للمشروع بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، ليكون المشروع بمثابة قيمة مضافة روحانية للإنسانية بأسرها.

وأوضح “راضي” أن الدكتور عاصم الجزار عرض الإجراءات التي تقوم بها وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري لتخفيف حدة العجز المائي وتحسين جودة المياه.

ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في تخفيف حدة العجز المائي وتحسين جودة المياه، في إطار خطة مصر التي تتضمن، إقامة مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه بقيمة إجمالية تبلغ 435 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات ترشيد وتقليل فاقد المياه.

ووجه الرئيس السيسي بالسعي نحو امتلاك القدرة الفنية لتوطين تكنولوجيا محطات معالجة وتحلية المياه لما لها من مردود هام وداعم لجهود الدولة في هذا المجال.

ووجه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق جهود تطوير مناطق وأحياء القاهرة على نحو متكامل، بحيث يتم بلورة تصور دقيق في هذا الخصوص لكافة التفاصيل الإنشائية والهندسية والاجتماعية والمالية.