بمقدم 50 ألف وقسط 1400 جنيه.. تفاصيل شقق الإسكان الجديدة

قام صندوق الإسكان الاجتماعي، بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية خاصة بمتوسطي الدخل فقط، بالعديد من المناطق السكنية الجديدة، وذلك بأسعار تبدأ من 480 ألف جنيه للوحدة السكنية.

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن الوحدات السكنية المتاحة للحجز لمتوسطي الدخل توجد بهذه المناطق (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط).

وفي تصريحات صحفية قال رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد ، إن مساحات الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل تتراوح بين 100 و120 مترا، مع العلم أن جدية حجز الوحدات سوف تكون متاحة بداية من الأسبوع المقبل، حيث يقوم الراغب في حجز وحدة سكنية بدقع 50 ألف جنيه لإثبات جدية الحجز.

وأضافت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن القسط الشهري لهذه الوحدات يبدأ من 1400 جنيه وحتى 3000 الاف جنيه شهؤياً، وأوضحت مي عبد الحميد أن متوسط الحد الأدنى للدخل سيصل لـ8000 جنيه.

وأكدت مي عبد الحميد أن تسليم الوحدات السكنية سيكون خلال 3 سنوات، على أن تكون كاملة التشطيبات، لافتة إلى أنه بعد انتهاء فترة الحجز بـ3 أشهر، يتم سداد ١٢ دفعة ربع سنوية بواقع نسبة ٢.٥٪ من ثمن الوحدة السكنية لكل دفعة.

وأوضحت مي عبد الحميد كذلك أنه سيتم سداد باقي ثمن الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى ٢٠ عاماً بسعر عائد ٨٪ سنوياً متناقصة، وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل.