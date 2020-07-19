بمقدم 60 ألف جنيه.. تعرف على كراسة شروط حجز شقق دار مصر

طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، اليوم الأحد، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجاء من ضمن المشروعات المطروحة للحجز مشروع دار مصر في 4 مدن جديدة، هي: “15 مايو، والعاشر من رمضان، والسادات، وحدائق أكتوبر”، بإجمالي 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 130 – 140 مترًا.

ويصل مقدم الحجز لشقق دار مصر نحو 60 ألف جنيه، إضافة إلى 500 جنيه كمصروفات التسجيل “لا تُرد ولا تُسترد”، ونشر الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي كراسة الشروط، والتي جاءت على النحو التالي:

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