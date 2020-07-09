بمناسبة عيد الأضحى.. تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر

أعلن وزير المالية، محمد معيط، تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2020.

يأتي ذلك بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد 2020-2021، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الوزير في بيان للمالية، اليوم الخميس، إنه تم تقسيم صرف المرتبات للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام من كل شهر، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأضاف “معيط” أنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2020 لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

ولفت الوزير إلى تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفي مقدمتها مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع: تقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 20 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 21 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 22 يوليو.

وأكد أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 23 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 25 أغسطس.

وتقرر بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 23 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 24 سبتمبر، بحسب الوزير.

وقال “معيط” إنه سيتم صرف المستحقات الأخرى غير المرتبات للعاملين بالدولة خلال يوليو أيام 8 و9 و12 من الشهر نفسه، وفي أغسطس تحددت أيام 9 و10 و11 من الشهر نفسه، وفي سبتمبر تحددت أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.

وحث الوزير الجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأهاب بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.