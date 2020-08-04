بنسبة نجاح 81.5 %.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة رسيمًا

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، نتيجة الثانوية العامة، بنسبة نجاح 81.5 %، بنجاح 490 ألف طالب من قرابة 660 ألف طالب.

وتستعد وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، وذلك بعد اعتمادها رسمياً من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتي كان من المقرر اعتمادها الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم.

حيث قال الدكتور طارق شوقي، إنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019/ 2020، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تحديد نسبة النجاح أمس الاثنين.

وأشار “شوقي” في تصريحات سابقة له، إلى أنه عقب اعتماد النتيجة، سيتم مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج، مؤكدًا على أنه سوف تتاح النتيجة بدءًا من الساعة الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء.

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