بنك استثمار: الدولار سيتراجع بنهاية العام إلى هذا السعر

رجح بنك الاستثمار “نعيم”، أن يستمر الدولار الأمريكي في التراجع أمام الجنيه المصري خلال العام الجاري 2020، ليخسر 40 قرشًا إضافية عن المستوى الحالي، وصولًا إلى 15.50 جنيه بحلول نهاية العام.

وكشفت مذكرة بحثية صادرة عن وحدة بحوث نعيم، جاء عنوانها “مصر – ليست غريبة على إدارة الأزمات”، أنه من المتوقع، أن ينخفض سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 15.50 جنيه خلال العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من قوة السيناريو الذي يُفيد بارتفاع سعر صرف الجنيه بشكل كبير خلال العام المقبل 2021، إلا إنه من المتوقع أن تعمل اتفاقيات القروض التي وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي على تقييد سيناريو ارتفاع قيمة الجنيه المصري بدرجة كبيرة.

ورجح تقرير البنك، ثبات عجز الموازنة بشكل نسبي عند 8% خلال العام المالي 2019-2020، و8.1% خلال 2020-2021 “مقابل 8% خلال 2018-2019″، مدفوعًا بمدخرات تكلفة الفوائد، ونمو إيرادات الضرائب العامة، وكذلك قانون الدعم.

وتبين الأرقام والبيانات المتاحة من وزارة المالية أن عجز الموازنة العامة – الذي يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات – بلغ في أول 6 أشهر من العام المالي الماضي “يوليو – ديسمبر 2019” 3.8%، ليرتفع خلال أول 10 أشهر من العام نفسه “يوليو 2019 – أبريل 2020” إلى 5.9%.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل النمو في الاقتصاد تباطؤًا، فيما سيبقى إيجابيًا، مُرجعًا ذلك إلى أن مصر اكتسبت خبرة أفضل في إدارة الأزمات منذ عام 2010، وهو الأمر الذي نتج عنه مواجهة قوية لفيروس كورونا المستجد.

وشدد التقرير على أن هذا قد يُسفر عن نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي لمصر، يبلغ 3% خلال العام المالي 2019-2020، و3.3% خلال 2020-2021، ليتعافى الاقتصاد ويتخذ منحنى U، لكي يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4.9% خلال العام المالي 2021-2022.