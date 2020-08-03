بنك القاهرة يخفض أسعار الفائدة 3% على القروض الشخصية

خفض بنك القاهرة أسعار الفائدة على القروض الشخصية بنسبة 3% للموظفين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إلغاء المصاريف الإدارية.

وتراجعت أسعار الفائدة على القروض الشخصية لتبدأ من 15.5% بدلًا من 18.5% في حال تحويل الراتب وترتفع نسبة عبء الدين في حال عدم تحويل الراتب أو أًصحاب المهن الحرة، وكذلك حسب درجة تصنيف الشركة سواء (أ) أو(ب) أو (ج).

وتهدف هذه الخطوة بهدف تحفيز العملاء على الحصول على قروض وإعادة ضخها في شراء سلع استهلاكية طبقا لخطة الدولة لتحفيز الشراء للمنتج المحلي.

تفاصيل قرض بنك القاهرة للموظفين:

تصل قيمة القرض إلى 1.5 مليون جنيه.

و تصل فترة السداد إلى 7 سنوات.

السن: يتراوح بين 21 إلى 60 عامًا كحد أقصى.

الدخل الشهري: لا يقل عن 300 جنيه للموظفين قطاع الأعمال العام، وألف جنيه لموظفي الحكومة وألفي جنيه لموظفي القطاع الخاص.