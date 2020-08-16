بنك مصر يعلن عن تسهيلات ومزايا جديدة على القروض وعند فتح حساب جديد أو إصدار البطاقات

بنك مصر يعلن عن تسهيلات ومزايا جديدة على القروض وعند فتح حساب جديد أو إصدار البطاقات

أعلن بنك مصر عن تسهيلات ومزايا جديدة لعملائه عند فتح حساب جديد او إصدار البطاقات الإئتمانية والقروض، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 24 أغسطس 2020، وذلك بمناسبة “اليوم الدولي للشباب” تحت رعاية البنك المركزي المصري.

وأوضح بنك مصر أن التسهيلات المقدمة من البنك تشمل ما يلي:

أعلن بنك مصر عن فتح حساب للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحساب، وأعلن البنك تحمل مصروفات الدمغة اللازمة لفتح الحساب مع إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري أو البطاقة الكلاسيكية للخصم الفوري مجاناً.

وبالنسبة لعملاء بنك مصر من الشباب الأقل من 16 سنة، يتم الإعفاء من مصاريف اصدار البطاقة المدفوعة مقدماً TEENS ضمن برنامج الشباب والتي تتمتع بالعديد من العروض والخصومات.

أما بالنسبة لعملاء بنك مصر من سن 16 عام إلى 30 عام، يتم فتح الحسابات مجاناً وبدون حد أدنى مع اصدار بطاقة خصم مباشر مجاناً بالإضافة إلى المزايا الأخرى (بنكية وغير بنكية).

وبالنسبة لعملاء بنك مصر الجدد المشتركين في محفظة بنك مصر BM Wallet، سيتم اضافة رصيد ترحيبي صالح لمدة شهر يستطيع العملاء استخدامها في جميع الخدمات التي تقدمها محفظة بنك مصر BM Wallet.

وبالنسبة للعملاء الحاصلين على قرض من بنك مصر لتقسيط المشتريات وفقاً لمبادرة “ما يغلاش عليك”، يتم منحهم العديد من المزايا منها “تخفيض معدل العائد بنسبة 1% في كافة برامج القروض الشخصية بضمان الراتب وبرنامج أصحاب المعاشات”، والإعفاء من المصاريف الإدارية بالكامل.

جاء ذلك لتعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع.