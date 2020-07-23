بيان رسمي من الحكومة بشأن إجبار المواطنين على شراء كمامات بطاقات التموين

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بياناً رسميا للرد على ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إجبار المواطنين على شراء كمامات بطاقات التموين على البطاقات التموينية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره اليوم الخميس، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإجبار المواطنين على شراء كمامات بطاقات التموين على البطاقات التموينية.

وأضافت وزارة التموين، أن المواطن له الحق في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية بكل حرية دون الإجبار على شراء سلعة معينة، وأشارت إلى أن القيمة المخصصة للدعم هي 50 جنيهاً شهرياً للفرد.

والجدير بالذكر أن طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية جاء حرصاً من الدولة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة جائحة كورونا، حيث تم طرحها بشكل اختياري للمواطنين وبحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية.

مواصفات كمامات بطاقات التموين

أما عن مواصفات كمامات بطاقات التموين القماشية الواقية المطروحة على بطاقة التموين في الآتي: (سهولة التنفس – طاردة للسوائل والرذاذ – مزودة بمعالج من الخارج لقتل البكتريا والميكروبات – لا تسبب حساسية للبشرة – قابلة لإعادة الاستخدام حتى 50 غسلة)، كما أنه مدون عليها مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الاستخدام؛ ومنها أن يبدأ استخدامها للمرة الأولى بعد غسلها ويتم غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة 60 درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف ويمنع لمس الطبقة الخارجية لها.

كما تم التوصل إلى أسعار طرح الكمامات للمواطنين على البطاقات التموينية، بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 جنيه للمستهلك النهائي، وجار الاتفاق حالياً على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.