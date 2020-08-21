بيان رسمي من الري يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

أعلنت وزارة الري المصرية اليوم الجمعة، عن عقد اجتماع مصغر للجنة الفنية المكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دولة من الدول الثلاث المعنية بقضية سد النهضة، وذلك بعد إعداد مسودة أولية تتضمن مقترحات الدول الثلاثة “مصر، السودان وإثيوبيا” في مستند واحد يحدد نقاط الخلاف والتوافق.

جاء ذلك بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عقدت يوم 21 يوليو 2020، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري الذي عقد يوم 16 أغسطس الجاري.

وتلى ذلك اجتماع وزراء المياه برعاية الاتحاد الإفريقي بحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك استكمالاً لمفاوضات سد النهضة بهدف الوصول إلى إتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة.

وتم التوافق بين وزراء الري في الدول الثلاث على أن تبدأ اللجنة الفنية والقانونية عملها اليوم، وتستأنف أعمالها حتى يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2020.

جدير بالذكر أن بعد إنتهاء الإجتماع الوزاري، باشرت اللجنة الفنية والقانونية، البدء في إعداد مسودة أولية من الدول الثلاث، في محاولة للتوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر، سعيًا للوصول إلى اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة، وإعداد تقرير من الدول الثلاث لعرضه على الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي يوم 28 أغسطس 2020.