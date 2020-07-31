بيان رسمي من الكويت للرد علي دعوات حرق علمها في مصر

قامت سفارة الكويت في القاهرة بالرد بشكل رسمي من خلال بياناً صحفياً، اليوم الجمعة، بسبب دعوات حرق علم الكويت في مصر، مؤكدة أن هذا الفعل يمثل إساءة بالغة ومرفوضة من الكويت ضد رمزها الوطني.

وجاء في بيان السفارة: ”تابعنا باستهجان بالغ ما تم تداوله يوم أمس الخميس من مقاطع تضمنت دعوة لحرق علم الكويت، مؤكدة أن هذا العمل الذي يمثل إساءة بالغة ومرفوضة للكويت ورمزها الوطني من شأنه أن ينعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين”.

وأضاف بيان السفارة: ”هذا العمل المشين قد أثار استياء بالغا لدى الأوساط الرسمية والشعبية في الكويت ومثل جرحا في وجدان شعبها، كما أنها أجرت اتصالاتها بالمسؤولين في جمهورية مصر ونقلت إليهم ذلك الاستياء وشجب تلك الأعمال المرفوضة”.

ودعا البيان: ” السلطات في جمهورية مصر العربية الشقيقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من صنع وشارك وروج لهذه الإساءات ووضع حد لها لما سيؤدي إليه استمرارها من تداعيات مضرة بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين”.