بيان رسمي من وزارة الري يؤكد عدم التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

بيان رسمي من وزارة الري يؤكد عدم التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

أصدرت وزارة الري المصرية اليوم الإثنين بياناً رسمياً من جديد أكدت فيه عدم التوصل بعد إلى أي اتفاق مع الجانب الإثيوبي بشأن مفاوضات سد النهضة، وذلك سواء فيما يتعلق بالجوانب الفنية أو حتى الجوانب القانونية.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري في البيان أن اجتماع اليوم كان الرابع على التوالي بين جميع الأطراف المعنية في إطار سعي الجميع لحل كل الخلافات العالقة وإنهاء هذه المسألة المعقدة بعدما استمرت المفاوضات على مدار الأشهر الماضية.

وأشارت أيضاً إلى أن اجتماع اليوم كان تحت إشراف الاتحاد الإفريقي مثلما كان الحال في الأيام الثلاثة الماضية، كما شارك في الاجتماع أيضاً وزير الري في كلاً من مصر والسودان وإثيوبيا، إضافة إلى ممثلي الدول الثلاثة وأيضاً المراقبين.

وشددت وزارة الري في البيان على أن كل دولة قامت خلال اجتماع اليوم بعرض وجهة نظرها الكاملة بخصوص الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بسد النهضة، وبعد ذلك مباشرة تم استعراض كافة النقاط محور الخلاف بين الدول الثلاثة.

وأضافت أيضاً أن كل دولة حاولت تقديم وجهة نظرها من خلال تقديم البدائل المناسبة لها لحل هذه الخلافات حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن ذلك الاجتماع قد أثبت بدوره أن هذه الخلافات لا تزال جوهرية للغاية بين الأطراف المعنية.

وأوضحت وزارة الري في البيان أن الجميع اتفق قبل نهاية اجتماع اليوم أن غداً الثلاثاء سوف يشهد اجتماعين على التوالي لكلاً من الفرق الفنية والقانونية الخاصة بالدول الثلاثة، على أن يليهما مباشرة اجتماع كل دولة بمفردها مع المراقبين.