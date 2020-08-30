بيان هام للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد تامر الرفاعي، عن تدمير العديد من الأماكن التي ستخدمها الأرهابيون في شمال سيناء، حيث قام بنشر فيديو لإنجازات القوات المسلحة، في تدمير عدد من البؤر الإرهابية، بشمال سيناء، يتخذها الإرهابيون أوكارًا يختبئون فيها.

وبحسب الفيديوالذي تم نشره من قبل المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، تم تدمير عدد 317 وكرًا وملجئًا ومخزنًا للمواد المتفجرة في شمال سيناء، كذلك تم تدمير 10 عربات دفع رباعي للعناصر التكفيرية، وأيضاً مقتل 73 عنصرًا تكفيريًا، ومقتل فردين تفكيريين شديدي الخطورة، وفردين آخرين، وإصابة فرد تم إسعافه يتم علاجه في أحد مستشفيات القوات المسلحة.

وتواصل القوات المسلحة المصرية عملها في محاربة وملاحقة العناصر والجماعات الأرهابية في سيناء، من خلال ملاحقتهم وبالتعاون مع شيوخ القبائل العربية في سيناء.