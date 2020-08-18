بيان هام لوزارة الموارد المائية والري بخصوص مفاوضات سد النهضة

قامت وزارة الموارد المائية والري المصرية، بالكشف عن نتائج مفاوضات سد النهضة الأثيوبي بين كل من مصر والسودان وأثيوبيا.

وصرحت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان لها اليوم:

أنه عُقد اليوم الثلاثاء اجتماع لمفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقى، استكمالاً لأعمال المفاوضات بهدف الوصول إلى إتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.

وأشارت وزارة الموارد المائية والري المصرية إلى أن الاجتماع قم عقده بناء على مُخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، وكذلك توصيات الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذى عُقد يوم 16 أغسطس 2020.

ولفتت وزارة الموارد المائية والري المصرية إلى أن الوزراء تباحثوا حول النواحي الإجرائية لمسار المفاوضات الحالى حتى 28 أغسطس 2020، وقامت الدول الثلاث بتبادل مقترحاتها بخصوص اتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة.

الجدير بالذكر أن مفاوضات سد النهضة الأثيوبي بدأت منذ 7 سنوات تقريبا بين مصر والسودان واثيوبيا، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الوقت الراهن، كذلك قامت أثيوبيا بملئ المرحلة الأولي من سد النهضة بدون اتفاق مع دولة المصب وهي مصر وكذلك السودان، مما اثار غضب الحكومة المصرية وطالبت الاتحاد الأفريقي بالتدخل في المفاوضات لإيجاد حل أو توافق حول القضايا محل الخلاف في ملف سد النهضة بين مصر والسودان وأثيبويا.