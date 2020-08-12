بيان هام من النادي الأهلي لتوضيح حقيقة تأجيل مباراته مع الانتاج الحربي

أعلن المدير التنفيذي في النادي الأهلي، محمد مرجان، أن إدارة النادي الأهلي لم تطلب من اتحاد الكرة إجراء أي تعديلات على مباراة النادي الأهلي أمام نادي الانتاج الحربي بالدوري المصري.

وكان عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية، محمد فضل، قد أعلن أن اللجنة الخماسية طلبت من لجنة المسابقات تقديم موعد مباراة الأهلي أمام الانتاج وذلك بسبب مباراة برشلونة بدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في نفس التوقيت.

وذلك لإتاحة مشاهدة مبارة الأهلي وكذلك مبارة نادي برشلونة في دوري أبطال أوروبا للجماهير المصرية، وأضاف محمد مرجان في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء الموافق 12 اغسطس، أن مبارة النادي الأهلي في موعدها حتى الآن وهو يوم الجمعة الموافق 14 أغسطس 2020 في تمام الساعة 9 مساءً ولم يتم أي تعديل عليها حتى الوقت الراهن.

وكان النادي الأهلي قد تمكن من تدشين عودته للدوري الممتاز بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا، بالفوز على إنبي بهدفين دون رد يوم الأحد الماضي، ليضظل متصدراً لجدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقاط كبير عن باقي الأندية المصرية، مما يرشحه للفوز بالمسابقة بشكل كبير، مالم يحدث أي تغيير في مستواه في المباريات القادمة.

يذكر انه تم تأجيل مباراة الانتاج الحربي الأولى بعد العودة أمام نادي مصر وذلك بسبب إصابة العديد من لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد المسحة التاسعة التي كشف عن إصابات أكثر من نصف الفريق بفيروس كورونا.