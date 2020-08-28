بيان هام من وزارة الري بشأن مفاوضات سد النهضة

قالت وزارة الري المصرية اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020، إن بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة بشأن سد النهضة، والتي تم عقدها يوم 21 يوليو 2020، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذي تم عقده يوم 16 أغسطس 2020.

عُقد اليوم الجمعة اجتماع برعاية الاتحاد الأفريقي وبرئاسة وزراء المياه من (مصر – السودان – إثيوبيا) وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء في هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتبادل وزراء الدول الثلاث الكلمات الافتتاحية، واستعرض الوفد المصري نتائج أعمال اللجنة القانونية والفنية بشأن النسخة الأوليّة المجمعة المُعدة من مقترحات الدول الثلاث.

ونتج عن الاجتماع استمرار عدم التوافق بين الدول الثلاث، حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة والمُعدة بواسطة الدول الثلاثة، والتي لم ترق بعد إلى عرضها على هيئه مكتب الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا.

وبعد نقاش مطوّل بشأن مفاوضات سد النهضة خلال الفترة المقبلة، تم التوافق بين وزراء المياه على إرسال كل دولة منفردة لخطاب إلى رئيس جنوب أفريقيا، يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات.