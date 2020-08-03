بيان وزارة الموارد المائية والري بشأن مفاوضات سد النهضة الأثيوبي

عُقد اليوم الأثنين 3/8/2020 الاجتماع الثانى للجولة الثانية للتفاوض بين الدول الثلاث برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الإتحاد الإفريقى وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، على اعتراض مصر على الإجراء الأحادى لملء سد النهضة، دون التشاور والتنسيق مع دول المصب مما يلقى بدلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا في التوصل لإتفاق عادل.

وقال محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري: “إن ملء سد النهضة، إجراء يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ، ونؤكد على أهمية سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية.”

وأشار محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري إلى إقتراح مصر لآلية العمل خلال الاجتماعات الحالية التي ستُعقد لمدة أسبوعين، وأكد: “أنه بناء على القمة المصغرة، فإن التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط وأن التفاوض حول المشروعات المستقبلية سيكون في مرحلة لاحقة بعد التوصل لإتفاق سد النهضة.”

وقد تم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين القادمين 4، 5 أغسطس فى مسارين متوازيين وعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري يوم الخميس 6 أغسطس