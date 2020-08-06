بيع أم شراء ؟.. نصائح هامة من تجار الذهب بعد قفزة أسعاره

في جولة سريعة على تجار الذهب بالقاهرة لسؤالهم حول مستجدات اسعار الذهب في مصر، وماهو الاختيار الأفضل للمواطن والمستثمر، وهل في الوقت الحالي يفضل بيع الذهب أم الشراء ؟ . وكان جوابهم في التقرير التالي:

قال تجار الذهب للمواطنين أن يحتفظوا باستثماراتهم في المعدن الأصفر، والتأني قبل البيع، وسط اتجاه صاعد لأسعار الذهب في مصر والسوق العالمي

يذكر أن أسعار الذهب قد قفزت إلى مستويات قياسية خلال آواخر الشهر الماضي، بسبب أزمة كورونا، وقلق المستثمرين حيال نمو الاقتصاد العالمي وفقد الوظائف والأسهم.

أما في السوق المصري فقد ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 128 جنيها للجرام خلال شهر واحد، ليسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم نحو 923 جنيها مقابل 795 جنيها في نفس اليوم من الشهر الماضي.

واتفق بعض التجار على أن ارتفاع الأسعار الكبير مؤخرا، قد ساهم في انخفاض الكميات المباعة، وسط حالة من الركود يعاني منها السوق الذهب في مصر منذ مدة كبيرة.

وقال نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية والمتحدث الإعلامي باسم الشعبة العامة للذهب، إيهاب واصف، في تصريحات صحفية، إن ارتفاع الأسعار فرصة للمستثمرين في الذهب، خاصة أصحاب الاستثمار طويل الأجل.

وأضاف “أنا دايما بقولها.. اللي عنده فائض نقدي للاستثمار طويل المدى يحط فلوسه في الذهب،ويفضل شراء المشغولات الأقل مصنعية”.

وصرح واصف إنه يفضل شراء المشغولات بدلا من سبائك الذهب، موضحاً ذلك:

“لأن الذهب زينة وخزينة فإذا اشتروا سبائك افتقدوا للزينة، وفيه مشغولات توازي في مصنعيتها الجنيهات الذهب والسبائك مثل الغوايش عيار 21”.

وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، إن التوقعات تشير إلى استمرار صعود أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ولهذا فإنه لا ينصح من يمتلك مشغولات ببيعها، إذا لم يكن بحاجة إلى النقدية.

“الاتجاه حاليا صعودي لأسعار الذهب، إذا كان بحاجة لسيولة مالية سيستفيد طبعا من فرق الأسعار حاليا، لكن لو مش محتاجها الأفضل ينتظر” بحسب نجيب.

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية:

“أن حركة الشراء ضعيفة، ومن يقبل على شراء الذهب بغرض الاستخدام يكون مضطرا لذلك “سواء للهدايا أو الزواج” لكن هذا أصبح بكميات أقل.”

“ارتفاع الأسعار قلل حجم الشراء لو واحد هيشتري بـ 30 ألف جنيه ذهب، هيشتري كمية حوالي 30 جرام، بدل ما كان ممكن يشتري 50 جرام بنفس المبلغ” بحسب نادي.”

وصرح سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، إنه قد يلجأ بعض المستهلكين لتعجيل شراء الذهب قبل ارتفاعه مرة أخرى لكن نسبتهم لن تكون كبيرة، لأن هناك أبعاد كثيرة تحدد مواعيد الشراء الخاصة بالمناسبات.