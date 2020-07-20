بينها فائدة تتخطى 15%.. 10 شهادات إدخارية تتيحها البنوك بأعلى عائد

أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالبنوك تشغل أغلب المواطنين، لاعتبارها أهم وعاء إدخاري الأهم للأِخاص الراغبين في تحقيق عائد يرتضونه على مدخراتهم الشخصية.

نستعرض10 شهادات إدخارية التي تقدم أعلى أسعار فائدة بالسوق المحلية، حيث يتخطى العائد عليها في 3 شهادات منها 15%:

ـ شهادة رد الجميل

يطرح بنك ناصر الاجتماعي شهادة باسمم “رد الجميل”، ومدتها سنة من تاريخ الإيداع، تصل فائدتها إلى 15.5% يصرف بشكل سنوي و15% يصرف بشكل شهري، تبدأ قيمة الوديعة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وحتى مليون جنيه، ويحتسب العائد من اليوم التالي للإيداع، وتجدد تلقائيا في تاريخ الاستحقاق ما لم يعلن المستفيد عن عدم رغبته في التجديد، وكبار السن ( 65 عامًا فأكثر) هم المستفيدون من هذه الشهادة، حيث تستهدف أن تخلق غطاء آمن لهؤلاء.

ـ الشهادة البلاتينية لأجل عام

الشهادة البلاتينية لأجل عام طرحها البنك الأهلي بسعر فائدة يصل إلى 15% يتم صرفه بشكل شهري، وتحتسب المدة من اليوم التالي للشراء، وقيمة الشهادة تبدأ من فئة 1000 جنيه ومضاعفاتها ويمكن إصدارها للأشخاص الطبيعيين أو القصر.

ـ شهادة إيد واحدة

بنك ناصر الاجتماعي يطرح شهادة بعائد 15.5% وهي اسمها “إيد واحدة” الادخارية، ويصرف العائد بشكل سنوي، ويمكن إصدارها بفئات ألف جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد عن مليون جنيه، كما أن العائد يحتسب من اليوم التالي على الإيداع، وعن الفئات المستفادة منها فهم أطقم التمريض والأطباء وفقا لما حدده البنك.

وتمتاز بإتاحة إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، غير إتاحتها لإصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة، ويستطيع الفرد أن يسترد الشهادة بععد أن يمر 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، يومكن شراء الشهادة من فروع البنك وعن طريق المعاملات الإلكترونية المختلفة.

ـ شهادة ابن مصر

يصدر بنك مصر شهادة “ابن مصر” بعائد 15%، وتمتاز بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة التي تصل إلى عام، وتبدأ قيمة الشهادة من فئة ألف جنيه ومضاعفاتها ويمكن صداترها للأشخاص الطبيعين أو القصر، وعائدها يصرف بشكل شهري، وتحتسب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء.وتمتاز بإتاحة الاقتراض ضمان الشهادة، غير إتاحتها لإصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة، كما أن الشخص يستطيع أن يتسرد الشهادة بعد أن تمر نصف المدة وهي 6 أشهر، ويمكن الحصول على الشهادة عن طريق المعاملات الالكترونية ومركز اتصالات بنك مصر.

ـ شهادة أمان المصريين

يطرح بنكا مصر والأهلي شهادة ادخارية بعائد 16% يصرف في نهاية مدة الشهادة التي تمتد إلى 3 سنوات بعد أن يخصم قيمة أقساط التأمين من العائد، وقيمتها تبدأ من فئة 500 جنيه ومضاعفاتها وحتى 2500 جنيه، وتجدد لمدتين فقط تلقائيا، وتستهدف دعم مبادرة الشمول المالي.

ـ شهادة الاستثمار (ب) لأجل عام

يطرح البنك الأهلي شهادة الاستثمار (ب) بعائد ثابت 13% لأجل عام، وهي تصدر بالأساس من بنك الاستثمار القومي، وعائدها يصرف بشكل شهري، ومدتها عام واحد، وقيمة الشهادة تبدأ من فئات ألف جنيه ومضاعفاتها، وتمتاز الشهادة بإمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا، يمكن استرداد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية , كما أنه يمكن أن تسترد بعد أن يمر 6 اشهر من اليوم التالي ليوم الشراء.

ـ الشهادة البلاتينية لأجل 3 أعوم

يطرح البنك الأهلي الشهادة البلاتينية بعائد ثابت 12% يصرف بشكل شهري و12.25% ربع سنوي لأجل 3 سنوات، ووتمتاز الشهادة بإمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادات، غير إتاحتها لإصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة، ولا يمكن أن تسترد الشهادة قبل أن يمر 6 أشهر.

ـ شهادة استثمار (ب) لأجل عامين

بنك الاستثمار القومي يطرح الشهادة (ب) بعائد يصل إلى 14%، وصرف العائد يكون ربع سنوي، وتبدأ قيمة الشهادة من فئة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة عامين، حيث تجدد تلقائيا بقيمتها الاسمية ( للأفراد الطبيعيين فقط) في تاريخ استحقاقها ما لم يستردها الفرد ويمكن الحصول على الشهادة من خلال فروع البنك الأهلي المصري.

ـ شهادة القمة

يطرح بنك مصر شهادة القمة بعائد ثابت 12% يتم صرفه بشكل شهري لأجل 3 أعوام، وقيمة الشهادة تبدأ من فئة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ـ شهادة إميرالد الثلاثية

يطرح البنك العربي الافريقي الدولي شهادات اميرالد بعائد ثابت 12% يتم صرفه بشكل شهري و12.25% يصرف ربع سنويًا، و12.375% يصرف نصف سنويًا، و12.50% يصرف سنويًا، وذلك لأجل 3 أعوام.