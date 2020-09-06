تحديث بيانات بطاقة التموين 2020 واضافة رقم الموبايل

خطوات تحديث بطاقة التموين واضافة رقم الموبايل، وطريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين والأوراق المطلوبة عن طريق الإنترنت، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة عن إضافة المواليد الجدد علي البطاقات، من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التموين والذي تم الإعلان عنه بأسم موقع دعم مصر، شرح كامل بالصور لطريقة تحديث البيانات واضافة المواليد علي بطاقة التموين.

بعدما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطوات تحديث البيانات في البطاقات التموينية، حيث على المواطنين حاملي البطاقات التموينية أن يسجلوا هواتفهم المحمولة لتحديث بيانات بطاقة التموين من خلال موقع “دعم مصر” tamwin.com.eg .

خطوات تحديث بطاقة التموين واضافة رقم الموبايل

– ادخل على موقع دعم مصر http://tamwin.com.eg/.

– اكتب رقم البطاقة التموينية الخاصه بك في الخانة المخصص لها.

– دون الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة التموينية.

– اختيار المحافظة الخاصة بك.

– اضغط علي كلمة عرض.

– ادخل رقم الهاتف الخاص بك في المكان المخصص لها واضغط حفظ.

وكانت وزارة التموين سمحت بتجديد بطاقات التموين، لأربع حالات سيدات وسمحت لهن باستخراج بطاقات التموين بأسمائهن، وذلك لحرص الوزارة على تقديم الدعم للسيدات والتخفيف من على عاتقهن، وهن السيدة الأرملة والسيدة المهجورة والمطلقة (بوثيقة الطلاق المميكنة)، والسيدة غير المتزوجة التي تجاوزت الأربعين وتستقل بحياتهم بشرط تواجد عقد إيجار باسمها أو صورة من إيصال المرافق ذلك.

كما قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية أيضًا خدمة تقديم التظلمات للوزارة من خلال موقع دعم مصر، ويتم تقديم التظلمات لأصحاب وحاملي البطاقات التموينية من خلال الدخول على رابط موقع دعم مصر “tamwin.com.eg”، وعلى المحذوفين من البطاقات التموينية أن يقدموا تظلماتهم عليه من 19 سبتمبر وحتى أخر شهر أكتوبر المُقبل.

طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين وإضافة المواليد الجدد

ورد أنه قد تم تفعيل جميع الإجراءات المطلوبة من أجل استكمال طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين، للسادة المواطنين، وسوف يتم إجراءات تحديث البطاقات التموينية لكن للمواطنين فقط الذين يبدو لهم نص عبارة من فضلك حدث بياناتك من خلال فاتورة صرف السلع التموينية ،كما انه لا تتضمن إجراءات التحديث باقى المواطنين المستفيدين الذين لا تظهر لديهم هذه العبرة على فاتورة استلام التموين.

أقر وزير التموين والتجارة أن الوزارة فتحت باب تحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة المواليد الآن أمام المواطنين، ولهذا نستعرض لكم الآن طريقة تحديث بيانات بطاقات التموين الذكية وإضافة المواليد من موقع وزارة التموين، تسجيل المواليد الجدد على بطاقات التموين الذكية بالإضافة إلى تحديث بيانات البطاقات، هي أحد أهم الأشياء التي يبحث عنها المواطنين في مصر في الفترة الحالية، حيث ورد أنه من المقرر أن يستمر فتح باب إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، بالإضافة إلى استخراج البطاقات التموينية الجديدة حتى الموعد الذي تحدده الوزارة.

موقع تحديث بيانات بطاقة التموين من هنا.

بداية الأمر لابد من دخول المواطن المستفيد من عملية التحديث على علامة التبويب حدث بياناتك، ثم كتابة المستفيد لرقم البطاقة التموينية”بالكروت الذكية”، وبعد ذلك يقوم المستفيد بالدوس على اختيار اسم المحافظة ، ومن ثم الدوس على كلمة التالى، كما يتم بعد ذلك اختيار المستحدث أحد الأفراد الموجودين بالفعل بالبطاقة آلياً، ثم كتابة الرقم القومى الخاص به حتى يتم التأكيد بيانات صاحب البطاقة الحالى الذى يقوم بإجراء عملية التحديث.

بعد ذلك سوف يتم إجراء اختيار لأحد أفراد الأسرة اليا المقيدين بالفعل على بطاقة التموين، وتسجيل الرقم القومى المكتوب على البطاقة التموينية “الكارت الذكى”،و التأكد من بيانات تحديث بطاقة التموين، ثم اضغط على خانة حدث بياناتك، بعد ذلك يقوم الموقع بانتقاله اتوماتيكيا مباشرة إلى مرحلة استكمال البيانات، من حذف أفراد أو إضافة أحد الأفراد أو تعديل فى بعض البيانات، وسوف يقوم الموقع بالانتقال بواسطة الموقع الالكتروني طبقا لحالة كل أسرة و ما ينقص البطاقة الخاصة بالأسرة من بيانات.

طريقة تحديث بطاقات التموين 2018 واضافة المواليد الجدد، فى حالة انتقال الموقع الى الصفحة التي بدورها يتم استكمال البيانات من تعديل بيانات او حذف او اضافة بيانات أحد الأفراد المستفيدين من البطاقة التموينية “الكارت الذكى”، يتم تسجيل البيانات الخاصة برقم الهاتف النقال، ورقم الدفع بالطريقة الالكترونية، ثم القيام بإجراء بيانات بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمستفيد صاحب البطاقة ،فى حالة وجود اى خطأ فى البيانات المذكورة، ويلي ذلك اجراء التعديلات اللازمة على بيانات الأفراد الموجودين فى البطاقة بالفعل، عن طريق الدوس على تعديل أو الدوس على خانة حذف.

نجد فى حالة إجراء تعديلات على احد افراد الاسرة المقيدين فى بطاقة التموين سوف يتم استيفاء البيانات أو تصحيحها فى الخانة الخاصة بالرقم القومى او خانة صلة القرابة.

وحالة وجود حذف أحد أفراد الأسرة من بطاقة التموين يتم الانتقال الكترونيا مباشرة الى الصفحة التي من خلالها يتم تأكيد عملية حذف الفرد المذكور من البطاقة التموينية،ثم بعد ذلك ندوس على تنفيذ الخذف للتأكد من إجراء عملية الحذف.

الحكومة التي تلي استكمال استيفاء البيانات عن طريق ادخال رقم التليفون الارضى، وتسجيل البريد الالكتروني ، وكافة الملاحظات الأن دوس على خانة حفظ حتى يتم الانتهاء من عملية تحديث البيانات.

فى حالة الانتقال الى الصفحة التي من خلالها و حذف و تعديل و اضافة البيانات الخاصة بالأفراد الموجودين بالفعل فى بطاقة التموين للأسرة يتم تسجيل البيانات التالية:

البيان الخاص برقم التليفون المحمول.

رقم التليفون المحمول الاحتياطى.

رقم سداد الالكتروني لفاتورة الكهرباء .

محل الإقامة “العنوان”.

تسجيل اسم المحافظة.

إجراء تعديلات على بيانات الرقم القومى للشخص صاحب بطاقة التموين فى حالة تسجيل أي بيان خطأ.

بعد ذلك يتم البدء فى تعديل بيانات الأفراد الموجودين فى بطاقة التموين.

يتم تسجيل اسم المستفيد لكن الفرد الثانى و اضافة بيانات الاستيفاء داخل خانة البيانات الخاصة بكل فرد جديد سوف يستفيد من اسم المستفيد الاصلى و بيانات الرقم القومى و صلة القرابة وفي حالة اضافة مستفيد عن طريق الخطأ يمكن حذف الاسم من خانة إحذف مستفيد.

ملحوظة هامة يتم اعادة اجراء هذه العملية لكل فرد من أفراد بطاقة تموين للأسرة.

بعد الانتهاء من ملء البيانات .

للأفراد المستفيدين يتم ضم صورة ضوئية مع المستندات المطلوبة من خلال الدوس على خانة اضف ملفات و اختيار اسم الملف الذى يحتوى على الصورة ولكن بصيغة ملفات الصور حتى يتم اضافتها و قبولها من جانب الصفحة و لن يتم الانتهاء من التسجيل إلا بعد الدوس على خانة إلغاء .

بعد اجراء عملية استيفاء البيانات و ضم الملفات اللازمة وحفظ التعديلات من حذف أو عملية اضافة ، و التأكد من تدوين الحروف الأربعة العربية الظاهرة على جانب الصفحة كما هو موضح بالشكل لاتمام عملية تحديث بيانات بطاقة التموين ، مع الأخذ فى الاعتبار أنه لم يتم اجراء اعادة او تصحيح على الموقع الا بعد مضي 24 ساعة من إجراء التعديل، كما أنه فى حالة حدوث اى خطأ أو تأخير يمكن الرجوع إلى مركز الاتصال 19959.

وفي النهاية نرجوا أن يكون الشرح قد ساعدك على تحديث بيانات بطاقة التموين الخاصة بك وفي حالة وجود أي استفسار قم بترك تعليق في الاسفل.