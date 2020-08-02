تحذير عاجل من شركة المياه للمواطنين بشأن ارتفاع نسبة الكلور

أعلنت شركة المياه بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة قليوب، يوم الثلاثاء المقبل لمدة 5 ساعات.

وأضافت شركة المياه في بيانها أن فترة قطع المياه تبدأ من الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة 2 ظهرا يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، وذلك لوجود أعمال صيانة بمحطة مياه كوم أشفين.

وحذرت شركة المياه، في بيانها اليوم، المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وحذرت من استخدام المياه خلال تلك الفترة بسبب زيادة نسبة الكلور.

وأعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية المهندس مصطفى مجاهد، عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن “125” من التليفون الأرضي.