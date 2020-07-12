تحذير من 5 مطهرات لليدين في وقت كورونا: تتسبب في العمى والوفاة

وجّه تقرير جديد صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأميركية تحذيرا للجميع من استخدام 5 منتجات مطهرات لليدين، وذلك بعد تسببها في وفاة أو دخول البالغين والأطفال إلى المستشفى بعد الاستخدام الخاطىء.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى تصنيع كل المطهرات الـ5 التيتم تحديدها من قبل شركة Eskbiochem SA de CV في سيلايا بالمكسيك، وأن هذه المطهرات تحتوي على كميات وصفتها بـ”الخطيرة” من الميثانول دون أن تدرج على العبوات في قائمة المكونات، وبدلها أدرجت الشركة المكسيكية الكحول الإيثيلي (الإيثانول)، العنصر النشط ويمتاز بانتشاره وشيوعيته غير أنه الأكثر أمانًا في صناعة مطهرات اليدين، على عبواتها الخاصة.

إلا أن الاختبارات الأمريكية أوضحت أن كل منتج من منتجات الشركة المذكورة يحتوي على كميات كبيرة من الميثانول، وهي تعتبر سامة في حال ابتلاعها أو استنشاقها أو امتصاصها من خلال الجلد.

وواحدة من هذه العلامات التجارية المطهرة المحددة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحتوي على 81% من تركيز الميثانول إلا أنها لا تحتوي على الكحول الإيثيلي مطلقا.

وأشارت إلى تسبب الميثانول في العمى والوفاة أيضا، فهو مميت للأطفال إذا تناولوا منه ملعقتين كبيرتين والكميات الأصغر تتسبب في تلف الأعضاء، ولها تأثير سلبي على العصب البصري، يتسبب في إصابة المتعرض له بضعف خطير في البصر.

ووجه تقرير هيئة الغذاء والدواء الأميركية تحذيرا من توظيف “الميثانول كمكون نشط لمطهرات اليدين” بسبب آثاره السامة.

ومن أعراض التعرض للميثانول “الغثيان، والرؤية الضبابية، والصداع الشديد، والنوبات، والغيبوبة، وفقدان القدرة على الإبصار”.