تحركات جديدة لسعر الدولار اليوم فى البنوك بمنتصف تعاملات اليوم

تحركات جديدة لسعر الدولار اليوم فى البنوك بمنتصف تعاملات اليوم

شهد سعر الدولار اليوم تحركات جديدة في أغلب البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، بمنتصف تعاملات اليوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم في 5 بنوك وتراجع في 5 بنوك أخري، نستعرضها مع حضراتكم في التالي:

تحركات سعر الدولار اليوم فى البنوك

سعر الدولار يتراجع في 5 بنوك بمنتصف التعاملات.

تراجع سعر الدولار اليوم فى بنك مصر ايران للتنمية وبنك التعمير والإسكان بقيمة 3 قروش وصولا الى 15,91 جنيه للشراء و 16,01 جنيه للبيع.

وتراجع أيضاً سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية بقيمة قرش واحد وصولا الي 15,91 جنيه للشراء و 16,01 جنيه للبيع.

وتراجع أيضاً سعر الدولار اليوم في بنك البركة بقيمة قرشين وصولاً الي 15,92 جنيه للشراء و 16,02 جنيه للبيع.

وتراجع أيضاً سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي بقيمة قرش واحد وصولاً الي 15,93 جنيه للشراء و 16,03 جنيه للبيع.

سعر الدولار يرتفع في 5 بنوك بمنتصف التعاملات.

بينما ارتفع سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) والبنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك الكويت الوطني بقيمة قرش واحد وصولاً الى 15,93 جنيه للشراء و 16,03 جنيه للبيع.

وارتفع أيضاً سعر الدولار اليوم فى المصرف العربى الدولى بقيمة قرشين وصولاً إلى 15,93 جنيه للشراء و 16,03 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم فى البنوك

استقر سعر الدولار اليوم عند أعلى سعر له في البنوك في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمه 15,94 جنيه للشراء و 16,04 جنيه للبيع.

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