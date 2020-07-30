تحقيق عاجل في خطأ رفع آذان المغرب اليوم قبل موعده بـ 4 دقائق

تحقيق عاجل في خطأ رفع آذان المغرب اليوم قبل موعده بـ 4 دقائق

أكد رئيس الإذاعة المصرية، محمد نوار، أن هناك خطأ وقع في إذاعة آذان المغرب اليوم من قبل العاملين في الإذاعة المصرية.

حيث قد تم رفع آذان المغرب اليوم قبل موعده بـ4 دقائق، لافتا إلى أنه خطأ شخصي غير مقصود.

وقال نوار، في تصريحات صحفية له منذ قليل: تم إحالة جميع المسئولين عن ذلك الأمر إلى التحقيق العاجل.

وأشار رئيس الإذاعة، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسئولين عن تلك الواقعة.

وأثار رفع آذان صلاة المغرب قبل موعده الرسمي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بين المواطنين وذلك بسبب إفطارهم قبل موعد الآذان بـ4 دقائق.