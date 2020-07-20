تخفيضات تصل إلى الربع.. خريطة منتجات وزارة الزراعة لعيد الأضحى

أعلن المهندس أحمد فتحي مدير عام التسويق بالزراعات المحمية، إن وزارة الزراعة تبذل جهودًا كبيرة من أجل تلبية احتياجات المواطنين من أضاحي عيد الأضحى المبارك.

وقال فتحي، إن الوزارة وفَّرت لحومًا حمراء بلدي، وأخرى مجمدة في أكثر من 400 منفذ، بناء على تكليف من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك تحت إشراف بيطري على أعلى مستوى، مؤكدا مطابقتها للمواصفات القياسية وخلوها من العيوب.

وأضاف مدير عام التسويق في الوزارة، أن أسعار منتجاتها “تنافسية” ويصل الخصم فيها إلى نحو 20%، وهو ما يعد أقلا من أسعار السوق المحلية، إلى جانب باقي المنتجات الغذائية والأساسية للمواطن المصري بأسعار تصل إلى 25%.

ونشرت الوزارة أسعارها كالتالي وهي:

يصل سعر كيلو الخراف البلدي إلى نحو 58 جنيهًا للكيلو، والبقري يسجل نحو 55 جنيهًا للكيلوجرام، والكيلو الجاموسي يبلغ نحو 50 جنيهًا للكيلو، ويبلغ كيلو الماعز نحو 60 جنيهًا للكيلو، ويصل سعر كيلو اللحم البقري إلى نحو 50 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو اللحم الفريش الكندوز نحو 105 جنيهات للكيلو، وكذا الكبدة الفريش الكندوز 105 جنيهات للكيلو جرام.

كما بلغ سعر كيلو اللحم الضاني نحو 105 جنيهات للكيلو، واللحوم السوداني وصلت إلى نحو 90 جنيهًا للكيلوجرام، ووصل سعر كيلو اللحوم البرازيلي إلى نحو 70 جنيهًا للكيلو جرام، أما كيلو اللحوم المفروم وصل إلى نحو 70 جنيهًا للكيلو.