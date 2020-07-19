ترأسه اجتماعه الرئيس السيسي.. تعرف على اختصاصات مجلس الدفاع الوطني

مجلس الدفاع الوطني، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعه اليوم الأحد، والذي يتكون من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، بمشاركة أمين عام المجلس.

لمجلس الدفاع الوطني اختصاصات واضحة حسب المادة الرابعة من قانون إنشائه الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 2014 من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 فبراير 2014.

ونستعرض اختصاصاته وهي:

ـ يختص بأن ينظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.

ـ من شأنه أن يحدد الهدف السياسي العسكري.

ـ يختص بإقرار وثيقة السياسة العسكرية كما أنه ينسقها مع كل السياسات التخصصية خاصة الخارجية.

ـ يختص بأن يصدر التوجيه السياسي العسكري.

ـ من شأنه أن يدرس مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة.

ـ يختص بأن ينسق جهود كل الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة.

من شأنه أن يدرس آليات توفير الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة.

8يختص بأن يحدد شكل الحماية المدنية وتكوينها وأن يدرس إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان.

ـ يختص بأن يدرس ويعد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشئون العسكرية والأمن القومي، والتدابير المتعلقة بتقوية التعاون العسكري بين الدول العربية.

ـ من شأنه أن يناقش موازنة القوات المسلحة، ومن الواجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويؤخذ رأ]ه كذلك في إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، وإذا لم يكن مجلس النواب قائم، فهنا وجب أن يوافق مجلس الدفاع الوطني على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة.