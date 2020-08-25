تراجع أسعار الدواجن للمرة الثالثة في أقل من أسبوع وشعبة الدواجن تجتمع غداً

تواصل أسعار الدواجن تراجعها في الأسواق المصرية للمرة الثالثة في أقل من أسبوع، مما يثير القلق والخوف وحالة من الإضطراب العام لتجار واصحاب مزارع تربية الدواجن بسبب الخسارة الكبيرة لهم الناتجة عن تراجع سعر كيلو الدواجن في مصر.

وفي هذا الصدد صرح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية له اليوم، إن أسعار الدواجن تواصل تراجعها اليوم بالأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن شعبة الدواجن ستجتمع غدًا وذلك لمناقشة الخسائر التي تعرض لها المربين بسبب انخفاض السعر.

وقد تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة إلى 16 جنيهًا مقابل 17 جنيهًا، ليباع السعر للمستهلك 21 جنيهًا، وسجلت سعر كرتونة البيض حوالي 23 جنيهًا بالمزرعة، فيما تباع الكرتونة للمستهلك بين 28 و29 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس، بحسب تصريحات عبد العزيز السيد.

ووفقا لقول رئيس الشعبة عبد العزيز السيد، فإن سعر الكتكوت تراوح بين 4 و6 جنيهات، وهو نفس سعر أمس، وأرجع عبد العزيز السيد، استمرار انخفاض أسعار الدواجن إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وتراجع الطلب منذ عيد الأضحى وحتى الآن.

وتابع عبد العزيز السيد تصريحاته قائلاً:

أن أقل سعر يمكن أن يباع به الكيلو هو 18 جنيهًا، مشيرا إلى أن انخفاض السعر سبب خسائر كبيرة لمربي الدواجن، نظرا لارتفاع تكلفة التربية عن سعر البيع.

وأضاف السيد: أن الشعبة ستجتمع غدًا، لمناقشة تراجع الأسعار بالأسواق وإيجاد سعر عادل للمربين، ومعرفة حجم الخسائر التي تعرضوا لها حتى الآن، مع إيجاد حلول سريعة لهم قبل موسم الشتاء، نظرا لارتفاع تكاليف التربية أكثر على المربين خلال موسم الشتاء.

الجدير بالذكر أن مصر تنتج حوالي 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا للشعب المصري بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5% في مصر.