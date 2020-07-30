تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر بعد ارتفاعه الكبير بالأمس

تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر بعد ارتفاعه الكبير بالأمس

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو جنيهين للجرام الواحد، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك تأثرًا بانخفاض أسعار المعدن عالميًا.

وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 873 جنيهًا مقابل 875 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 748 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 998 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6984 جنيهًا.

وخلال تعاملات اليوم، انخفضت أسعار الذهب العالمية، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعًا بنحو 18.5 دولار بنسبة 0.94%، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1952 دولارًا في الساعة 12.30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب قفزت في مصر خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث صعد الجرام بنحو 10 جنيهات دفعة واحدة،ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1000 جنيه.