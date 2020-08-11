تراجع الدولار لأول مرة واستقراره في أغلب البنوك.. تقرير ختام التعاملات بالبنوك

واصل سعر الدولار الأمريكي ارتفعاعه في بعض البنوك المصرية، حيث ارتفاع الدولار في البنك العربي الأفريقي، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 11 اغسطس 2020 مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين 10 اغسطس 2020.

بينما تراجع سعر صرف العملة الأمريكية في مصرف أبو الإسلامي فقط، ليستقر السعر في 8 بنوك مصرية.

وقد وارتفع سعر الدولار الأمريكي قرشين في البنك العربي الأفريقي ليصل إلى قيمة 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الدولار الأمريكي قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليصل إلى قيمة 15.93 جنيه للشراء، و 16.03 جنيه للبيع.

وقد استقر سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 15.93 جنيه للشراء، و 16.03 جنيه للبيع، وظل سعر الدولار الأمريكي ثابتا في العديد من البنوك المصرية، ومن هذه البنوك، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي ليستقر سعر الدولار في هذه البنوك عند قيمة 15.91 جنيه للشراء، و 16.01 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار كذلك على مستواه في بنوك أخرى ومنها، بنك القاهرة، و بنك البركة، وبنك الإسكندرية ، ليصل سعر الدولار في هذه البنوك عند قيمة 15.92 جنيه للشراء، و 16.02 جنيه للبيع، كذلك استمر سعر الدولار الأمريكي مستقرا في بنك كريدي أجريكول عند 15.93جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

الجدير بالذكر أن الدولار قد شهد أول حالة تراجع لأعلي سعر شراء له في البنوك المصرية منذ 20 يوماً تقريباً، حيث تراجع في العديد من البنوك من قيمة 15.94 جنيه للشراء، ليفقد قرش واحد من قيمته ويستقر أعلي سعر للشراء عند قيمة 15.93 جنيه مصري.