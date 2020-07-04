تراجع الذهب عالميا والأوقية تسجل 1772 دولارا

بنسبة طفيفة، تراجعت أسعار الذهب العالمية نحو 0.19% في نهاية التعاملات، أمس.

وتراجع سعر الأوقية نحو 3.33 دولار عن بداية الجلسة، ووصل سعر الأوقية في نهاية التعاملات، أمس، إلى 1772 دولارا، بحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية.

ويكون اليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.

وعلى الصعيد المحلي، شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، تراجعا طفيفا، في بداية التعاملات اليومية الصباحية، في سوق الصاغة المحلية، لينزل من أعلى مستوي له في تاريخه سجله أمس الأول، على خلفيه هبوط سعر أوقية الذهب ببورصة المعادن.

وتراجع سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 الأكثر شيوعًا نحو جنيهين صباحا، ليسجل الجرام نحو 794 جنيهًا، مقارنة بـ 796 جنيها في نهاية التعاملات اليومية، أمس.

وأكد سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة نادي نجيب، أن أسعار الذهب في مصر ستتراجع بشكل طفيف خلال الفترة الحالية؛ لكن من الممكن أن تواصل صعودها حال استمرار أزمة جائحة كورونا.

سعر الذهب اليوم السبت 4 يوليو 2020، ارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24 الي 907 جنيه، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 794 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 681 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الي 6352 جنيه.

وترتبط أسعار الذهب فى مصر بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر اوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهي أهم العوامل التي يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع سعر الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية.