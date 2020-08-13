منها الأهلي ومصر.. تراجع جديد لسعر الدولار اليوم في 13 بنك بمنتصف التعاملات

منها الأهلي ومصر.. تراجع جديد لسعر الدولار اليوم في 13 بنك بمنتصف التعاملات

تراجع سعر الدولار اليوم الخميس 13 أغسطس 2020، في أغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث تراجع سعر الدولار في 13 بنك بمنتصف التعاملات.

تحركات سعر الدولار اليوم فى البنوك:

تراجع الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك الأهلى اليونانى وبنك الإسكندرية بقيمة قرشين ليصل إلى 15,88 جنيه للشراء و 15,98 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف الدولار اليوم في المصرف العربى الدولى والبنك التجاري الدولي بقيمة 4 قروش ليصل إلى 15,87 جنيه للشراء و 15,97 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني بقيمة قرش واحد ليصل إلى 15,92 جنيه للشراء و 16,02 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس والبنك الأهلي الكويتي والبنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك التعمير والإسكان بقيمة قرشين ليصل إلى 15,89 جنيه للشراء و 15,99 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي بقيمة 3 قروش ليصل إلى 15,89 جنيه للشراء و 15,99 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية اليوم في بنك اتش اس بى سى بقيمة قرش واحد ليصل إلى 15,90 جنيه للشراء و 16,00 جنيه للبيع.

بينما استقر أعلى سعر للدولار في البنوك عند 15,93 جنيه للشراء و 16,03 جنيه للبيع بمصرف أبو ظبي الإسلامي.

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