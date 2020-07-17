تراجع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه للأسبوع الرابع

تراجع سعر صرف الدولار، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل الجنيه، للأسبوع الرابع على التوالي، وسجل انخفاض وصل إلى نحو 4 قروش، بحسب ما أعلنه البنك الأهلي المصري على موقعه الرسمي.

وشهدت العملة الأمريكية انخفاضًا في البنك الأهلي، لتسجل نحو 15.92 جنيه للشراء، ونحو 16.02 جنيه للبيع، أمس الخميس، مقابل 15.96 جنيه للشراء و16.06 جنيه للبيع، الخميس قبل الماضي، ففي خلال 15 يوما، فقد الدولار نحو 15 قرشا مقابل الجنيه، وفقًا لسعر العملة في البنك الأهلي.

أكد مسؤولون في شركات صرافة، أن سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه، إثر وجود انخفاضٍ في الطلب على العملة الأجنبية، في مقابل زيادة معدلات البيع من العملاء، مشيرين إلى أن غياب الطلب على شراء العملة الأمريكية يرتبط بعدم وجود استيراد، وعدم وجود رحلات سفر، ما أدى لتخفيف الضغط على العملة.

وقال رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية سابقا، وأحد رؤساء شركات الصرافة، إن غياب الطلب الشديد على شراء الدولار من العملاء لعدم وجود حاجة للاستيراد إلى جانب توقف حركة الطيران، دفع سعر الدولار إلى التراجع في مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن هبوط العملة الخضراء المتوالي دفع العملاء للتنازل عنها خوفًا من تراجعه بشكل كبير فبات المعروض من العملة الأمريكية أكثر من الطلب عليها.

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