تراجع جديد لأسعار الذهب اليوم في مصر

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة جنيهين في بداية تعاملات اليوم الاثنين 10 أغسطس 2020، وذلك بعد تراجع سعر أوقية الذهب عالمياً بقيمة 7 دولارات إلي 2028 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 778 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 908 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 1037 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 7264 جنيها.

وتراجعت سعر أوقية الذهب عالمياً الي 2028 دولار.

وقال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب، أنه الطلب قد تراجع على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 70%، وذلك بالمقارنة بنفس الفترة من 2019 حيث وصل حجم المبيعات إلى 1.7 طن مقارنة بـ 5.5 طن.

وأضاف واصف، أن حجم المبيعات للمشغولات الذهبية قد تراجع بنسب متفاوتة في معظم الدول، حيث بلغ التراجع في الإمارات نسبة 86% وبلغ التراجع في السعودية نسبة 80٪؜ والكويت بنسبة 35٪؜.

وبحسب واصف، فقد أثبتت التقارير أن المبيعات في مصر تراجعت بنسبة 31%؜ للنصف الأول من عام 2020، وانخفض حجم الشراء الاستثماري (سبائك وعملات) بنسبة 10% مقارنة بعام 2019 .

الجدير بالذكر أن هناك ارتباط وثيق بين سعر الذهب والدولار، فكلما هبط سعر الدولار في مصر، واستقر سعر الذهب عالميا، فإن سعر الذهب يتراجع فى مصر بفعل تراجع سعر الدولار.