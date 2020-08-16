تراجع جديد لسعر الدولار اليوم فى البنوك ببداية التعاملات

تراجع سعر الدولار اليوم الأحد 16 أغسطس فى بعض البنوك مع بداية التعاملات الصباحية، وتراجع أعلي سعر للدولار 4 قروش ليصل أعلى سعر للدولار 15,89 في 11 بنك.

وتراجع سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 4 قروش مسجلاً 15,89 جنيه للشراء و 15,99 جنيه للبيع.

وتراجع أيضاً سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي بقيمة 3 قروش مسجلاً 15,87 جنيه للشراء و 15,97 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي “بيريوس” بقيمة قرشين مسجلاً 15,89 جنيه للشراء و 15,99 جنيه للبيع.

وارتفع أيضاً سعر الدولار اليوم في بنك عوده بقيمة قرش واحد مسجلاً 15,89 جنيه للشراء و 15,99 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم فى بنك مصر، والبنك الأهلي المصري ، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الأهلي اليوناني، وبنك بلوم، وبنك الاسكندرية، عند 15,88 جنيه للشراء و 15,98 جنيه للبيع.

واستقر أيضاً سعر الدولار اليوم فى البنك التجاري الدولي “CIB” والمصرف العربي الدولي عند 15,87 جنيه للشراء و 15,97 جنيه للبيع.

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