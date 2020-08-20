تراجع جديد لسعر الذهب اليوم الخميس 20 أغسطس 2020 في مصر

واصلت سعر الذهب اليوم تراجعه في مصر، اليوم الخميس 20 أغسطس 2020، حيث هبط سعر الذهب قرابة 22 جنيهًا دفعة واحدة، مقارنة بسعره أمس، ليسجل سعر الذهب تراجع بقيمة 30 جنيها خلال يومين.

وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة “نادي نجيب”، إن سعر الذهب اليوم عيار 21 تراجع إلى 858 جنيهًا مقابل 880 جنيهًا أمس.

وانخفض سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 735 جنيه، وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 981 جنيه، وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الي 6864 جنيهًا.

وتراجع سعر الذهب عالمياً بنسبة 0.1% لتسجل 1927 دولارا للأوقية، وذلك بعد تراجعها الكبير أمس بقيمة 73.46 دولار للأوقية بنسبة 3.7%.

وكان سعر الذهب قد تراجع أمس في مصر لأول مرة في 4 أيام، حيث انخفض الجرام بقيمة 8 جنيهات دفعة واحدة.

اقرأ أيضاً.. سعر الذهب اليوم في مصر “جدول”.