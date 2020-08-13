تراجع جديد لسعر الذهب اليوم في مصر والجرام يفقد 10 جنيهات

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس من جديد في مصر بقيمة 10 جنيهات، وذلك بعد تراجعه عالمياً من 1943 دولار إلي 1934 دولارا للأوقية، ليسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 852 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم في مصر:

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 730 جنيه.

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 852 جنيه.

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 24 الي 974 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الي 6816 جنيها.

ووصل سعر أوقية الذهب عالميا الي 1934 دولار.

اقرأ أيضاً:

وقال نائب رئيس شعبة الذهب إيهاب واصف، أنه الطلب قد تراجع على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 70%، وذلك بالمقارنة بنفس الفترة من 2019 حيث وصل حجم المبيعات إلى 1.7 طن مقارنة بـ 5.5 طن.

وأضاف واصف، أن حجم المبيعات للمشغولات الذهبية قد تراجع بنسب متفاوتة في معظم الدول، حيث بلغ التراجع في الإمارات نسبة 86% وبلغ التراجع في السعودية نسبة 80٪؜ والكويت بنسبة 35٪؜.

وبحسب واصف، فقد أثبتت التقارير أن المبيعات في مصر تراجعت بنسبة 31%؜ للنصف الأول من عام 2020، وانخفض حجم الشراء الاستثماري (سبائك وعملات) بنسبة 10% مقارنة بعام 2019 .

الجدير بالذكر أن هناك ارتباط وثيق بين سعر الذهب والدولار، فكلما هبط سعر الدولار في مصر، واستقر سعر الذهب عالميا، فإن سعر الذهب يتراجع فى مصر بفعل تراجع سعر الدولار.